Пока вы спали: На россиян вешают несуществующие долги

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Фото: Рамблер Рамблер

На россиян вешают несуществующие долги

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Подмосковье, Петербурге, Россияне стали чаще получать платежки за ЖКУ с несуществующими долгами — они были или погашены, или не существовали вовсе. Случаи зафиксированы во II квартале 2021 года в Москве Ленинградской области и многих в других регионах. Пишут «Известия».

Счет выставляется за прошлые годы и на значительные суммы. Эксперты объясняют это тем, что в пандемийный 2020-й собираемость платы за ЖКУ снизилась, теперь управляющие компании и расчетные центры пытаются поднять все долги, что зачастую приводит к ошибкам. Причины, по которым это происходит, могут быть разные — начиная от попытки «на дурака» закрыть свои небалансы до банальных сбоев в системе.

Разлад внутри ОПЕК грозит мировым дефицитом нефти

Уже почти неделю страны ОПЕК+ не могут прийти к соглашению об уровнях добычи нефти в августе. Согласованный Россией и Саудовской Аравией проект постепенного повышения квот блокируют ОАЭ, настаивая на росте собственной добычи. Пишет "Коммерсант".

Отсутствие договоренности означает, что квоты ОПЕК+ на август не вырастут, тогда как до заседания большинство участников рынка ждали роста квот на 500 тыс. б/с и большинство трейдеров уже закладывали эти цифры в свой план покупок. Такая ситуация усугубит и так явный дефицит на физическом рынке.

ЕС испугался потока нелегалов из Белоруссии

С 1 июня «на восточной границе Евросоюза », то есть на границе Белоруссии и Литвы, были задержаны 1044 нелегальных мигранта, притом что за весь 2020 год там был остановлен 81 беженец. Рекордными стали сутки с утра минувшей субботы до утра воскресенья, когда число задержанных достигло 160 человек. 2 июля власти Литвы ввели в стране положение ЧС. 3 июля литовские пограничники применили против мигрантов из стран Ближнего Востока, преимущественно Ирака и Сирии, слезоточивый газ. Пишет "Коммерсант".

Вильнюс обвиняет Минск в использовании беженцев в качестве «гибридного оружия» против ЕС, так как ранее президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия больше не будет сдерживать поток нелегалов в страны ЕС: из-за санкций Запада у Минска на это нет «ни денег, ни сил».

Французы "устроили истерику" в России по ошибке

Европейцев необычайно взбудоражили подписанные президентом 2 июля поправки в российский закон о виноделии. Как пишет Деловая газета "Взгляд", дистрибьютор шампанского Moet Hennessy "закатил настоящую истерику", заявив, что приостанавливает отгрузки своей продукции в Россию. Позже с критикой российского закона о виноделии выступила даже Еврокомиссия

Однако на самом деле новый закон не запрещает французам называть свое игристое вино шампанским. В большей степени поправки в закон относятся к техническому регулированию игристых вин, а не к тому, что должны писать на этикетках французские производители вина.

Ученые предупредили о новых мутациях COVID-19

В самое ближайшее время появятся 22 новые мутации SARS-CoV-2, которые получат массовое распространение по всему миру. К таким выводам пришли американские ученые с помощью специально созданной прогностической модели. Об этом пишут "Известия".