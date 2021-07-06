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На Камчатке пассажирский самолет Ан-26 перестал выходить на связь

Российская Газетаиещё 10
1 час назад
Самолет Ан-26 на Камчатке не вышел на связь в назначенное время, на борту 28 человек, сообщили в региональном главке МЧС.
Известно, что самолет летел по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана. "По предварительным данным, на борту находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок и шесть членов экипажа", - со ссылкой на МЧС пишет РИА Новости.
Из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. На место выдвинулись группы филиала поисково-спасательного отряда МЧС России по Камчатке.
Общество,МЧС,РИА Новости,Петропавловск-Камчатский,
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