Застрявшие на Кубе россияне дали совет остальным туристам

Она уточнила, что ранее переболела коронавирусом и сдала тест антитела за день до вылета из России. Также девушка добавила, что пока не получила помощи в ситуации от российского консульства.

Катерина Тюленева, прилетевшая на остров рейсом авиакомпании Pegas Fly, также призвала туристов «подумать сто раз», прежде чем ехать на Кубу. Еще одна девушка, Анастасия, прилетела на Кубу рейсом Azur Air, туроператор ANEX TOUR. Она добавила, что предварительно получила в России отрицательный тест на COVID-19, предположив, что россиян пытаются обмануть со страховками. «Мы понимаем прекрасно, что делается все это специально, чтобы страховая оплачивала за каждого изолированного и каждого больного. Это стандартная схема, развод», — пояснила она.