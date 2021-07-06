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Появилось видео приготовления золотого стейка в Колумбии

Александр Кузьмин
49 минут назад
Колумбийский ресторатор приготовил “Золотой стейк”. Видео с необычный мясным деликатесом удивило пользователей сети.
Шеф-повар и владелец ресторана Casa Salvaje Хуан Карлос Санчес покрыл мясо тонким слоем из пыли драгоценного металла. Для этого потребовалось 20 листов золотой фольги в 24 карата.
"Чичаррон готовится при температуре 38,9 градусов по технологии длительного медленного приготовления су-вид", - рассказал шеф-повар.
Ранее Американец установил мировой рекорд по поеданию хот-догов. Джоуи Честнат, по прозвищу Челюсти, съел 76 порций за 10 минут, улучшив свое достижение прошлого года на 1 хот-дог.
Общество,Видео,Хуан Карлос,Колумбия,
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