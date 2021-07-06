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Минздрав дал новые рекомендации по лечению беременных с COVID-19

News.ruиещё 4
22 минуты назад
Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по оказанию медицинской помощи беременным женщинам с коронавирусом. Как сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, новая методичка направлена в регионы.
Минздрав дал новые рекомендации по лечению беременных с COVID
Фото: pixabaypixabay
В новую версию методических рекомендаций вошли несколько новых разделов и дополнений. В частности, в рекомендации добавлена информация о специфической профилактике COVID-19 с помощью вакцинации на основе имеющихся данных по исследованию влияния вакцинации на репродуктивную систему, — уточнил Минздрав.
Для разработки документа привлекались российские специалисты в области акушерства и гинекологии, педиатрии, неонатологии и инфекционных заболеваний. Рекомендации вводят единые протоколы оказания помощи заражённым коронавирусом беременным.
Кроме того в ведомстве рассказали, что данных о том, что вакцинация против COVID-19 влияет на репродуктивную функцию у мужчин и женщин, в настоящее время нет.
Также специалистам Минздрава удалось выяснить, что частота преждевременных родов у невакцинированных от коронавируса беременных женщин, в случае заболевания ковидом, составляет 15-20%.
Ранее главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава Александр Румянцев сообщил, что испытания воздействия вакцины от COVID-19 на подростков, проводимые медиками, не являются опасными для их здоровья.
Общество,Александр Румянцев,Минздрав РФ,
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