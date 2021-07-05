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В РФПИ заявили об отсутствии новых побочных эффектов у «Спутника V»

News.ruиещё 2
1 час назад
Исследования российской вакцины «Спутник V» не выявили новых побочных эффектов после её применения. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».
У «Спутника V» не нашли новых побочных эффектов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, «Спутник» показал абсолютно блестящие результаты, причём не только в России, но и в других странах. Он также ответил на вопрос о новых побочных эффектах.
Вы знаете, как раз нет [и не было выявлено с начала момента использования]. Это очень хорошая новость, — подчеркнул эксперт.
Дмитриев также отметил, что производство вакцины в России полностью покрывает нужды страны. При этом производится гораздо больше «Спутника V», чем нужно при существующих ускоренных темпах вакцинации. Речь идёт о 30 млн доз в месяц.
Ранее сообщалось, что предупреждения о редком побочном эффекте в виде миокардита или перикардита добавил в сопроводительную документацию вакцин Pfizer и Moderna американский медицинский регулятор FDA.
Теперь в документах говорится, что после введения второй дозы препарата существует небольшой риск проявления воспалительных заболеваний сердечной мышцы или серозной оболочки сердца.
Общество,Российский фонд прямых инвестиций,Россия,
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