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Москалькову госпитализировали с коронавирусом

ТАСС
16 минут назад
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусной инфекцией, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в окружении омбудсмена.
Москалькову госпитализировали с COVID
Фото: ТАССТАСС
"Уполномоченный по правам человека госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция, находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что работа в аппарате Москальковой ведется по плану.
Общество,Татьяна Москалькова,Россия,
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