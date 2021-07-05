"Нет никаких рисков": Минздрав о вакцине для подростков

«Нет, это абсолютно защищённая ситуация, которая начата системно в мире, американцы прививают сейчас, у них идут клинические ситуации сейчас. Европа проводит широко. Всемирная организация здравоохранения дала такие рекомендации о том, что подростки и беременные являются группой риска, подлежат вакцинации. Сейчас такая ситуация разворачивается», — сказал Румянцев.
«Они должны быть привиты специальной уменьшенной для детей дозой вакцины, рассчитанной на них. Согласие родителей на это получено, детей, подростков тоже запрашивали, тоже получено (их согласие. — Прим. ред.)», — отметил Александр Румянцев.