"Нет никаких рисков": Минздрав о вакцине для подростков

Клинические исследования проводятся в двух больницах «в очень жёстко регламентированном варианте». 25 человек в Морозовской больнице и 25 человек в больнице имени Башляевой были специально отобраны через специальную структуру. По словам эксперта, в исследованиях принимают участие дети, у которых нет каких-то противопоказаний и осложнений.