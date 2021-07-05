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В Минздраве рассказали об испытании вакцины для подростков

Парламентская газетаиещё 1
48 минут назад
Испытания вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции на подростках не несут никаких рисков для участников исследования, их привьют уменьшенной дозой препарата, заявил главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава, директор центра имени Рогачева Александр Румянцев. Об этом 5 июля сообщает РИА «Новости».
"Нет никаких рисков": Минздрав о вакцине для подростков
Фото: © pixabay.com© pixabay.com
Ранее в понедельник вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице начались клинические исследования вакцины «Спутник V» среди подростков от 12 до 17 лет.
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«Нет, это абсолютно защищённая ситуация, которая начата системно в мире, американцы прививают сейчас, у них идут клинические ситуации сейчас. Европа проводит широко. Всемирная организация здравоохранения дала такие рекомендации о том, что подростки и беременные являются группой риска, подлежат вакцинации. Сейчас такая ситуация разворачивается», — сказал Румянцев.
Клинические исследования проводятся в двух больницах «в очень жёстко регламентированном варианте». 25 человек в Морозовской больнице и 25 человек в больнице имени Башляевой были специально отобраны через специальную структуру. По словам эксперта, в исследованиях принимают участие дети, у которых нет каких-то противопоказаний и осложнений.
«Они должны быть привиты специальной уменьшенной для детей дозой вакцины, рассчитанной на них. Согласие родителей на это получено, детей, подростков тоже запрашивали, тоже получено (их согласие. — Прим. ред.)», — отметил Александр Румянцев.
В минувшую пятницу стало известно, что в рамках программы обязательного медицинского страхования граждане смогут сделать бесплатные прививки в частных клиниках.
С 18 января в российских регионах проходит массовая вакцинация населения от коронавируса. Гражданам доступны три вакцины: «Спутник V» (разработчик — Центр имени Гамалеи), разработанная Центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. 26 июня в гражданский оборот поступили первые дозы однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».
Общество,Анастасия Ракова,Александр Румянцев,Минздрав РФ,ВОЗ,РИА Новости,Москва,
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