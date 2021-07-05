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В РПЦ отреагировали на решение «ВкусВилла» удалить рекламу с ЛГБТ‑семьей

Газета.Ru
1 час назад
Отказ сети магазинов «ВкусВилл» от рекламы, где показывалась ЛГБТ семья, является разумным решением. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе.
РПЦ одобрила отказ «ВкусВилла» от рекламы с ЛГБТ‑семьей
Фото: скриншотскриншот
«Очень хорошая новость о том, что «ВкусВилл» принял единственно верное, разумное решение отказаться от рекламы однополых сожительств», — уточнил Кипшидзе.
Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) уверен, что людям, выступающим за традиционные ценности, надо более активно выражать свою позицию. По его словам, надо не стесняться своей веры, а также участия в церковной жизни.
Как считает епископ, после рекламы в социальных сетях мобилизовались носители девиантной толерантной идеологи.
«Те, кто, обладая властью (политической, экономической, в интеллектуальной сфере), при этом считают себя православными (или держателями традиционалистского взгляда на жизнь) должны не стесняться декларировать свое мировоззрение», — подчеркнул он.
Ранее «ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ семьей. В компании заявили, что публикацию охарактеризовали как «ошибку, ставшую проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников». Также в конце релиза можно было увидеть список сотрудников от основателя до территориальных управляющих, которые приносят извинения.
Общество,РПЦ,
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