«Еще не зомби и магниты не липнут»: в Сети рассказали о последствиях вакцинации от COVID-19

Пользователи соцсетей рассказали о необычных последствиях вакцинации от коронавируса и отметили, что рады тому, что решились сделать прививку. Самые интересные комментарии собрало издание Mixnews.lv.

Фото: ТАСС ТАСС

России массовая вакцинация населения от коронавируса проводится с 18 января. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна и добровольна.

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По словам одного из пользователей соцсетей, побочных эффектов после вакцинации он не ощущает и даже прошла боль от укола.

«53 часа после прививки. Все еще не зомби и магниты ко мне не липнут. Я сегодня услышал байку, что те, кто привился, обладают магнетизмом. Жаль, что на мне не работает», - заявил он.

А вот пользователь с ником lo отметила необычные вкусовые пристрастия после вакцинации.

«Вчера вакцинировалась «Спутником V», а сегодня резко и сильно захотелось жареных бананов. До этого дня ни разу не хотелось жареных бананов. Очень загадочное последствие», - заметила она.



«Вчера сделала вторую. Все супер! Я бы даже сказала супер-пупер! У меня второй день ощущение какой-то неуемной энергии, как пропеллер в одном месте включился. Жара под 40, а я вчера столько по дому сделала – атас. Намыла, начистила, надраила, наготовила», - рассказала Ольга.



«Это пока не точно, но после прививки «Спутником V» у меня прошли симптомы аллергии на кошачью шерсть, которая у меня лет с 18 лет. За 4 дня не проявилась, до этого максимум 1,5 дня было, а после тяжело дышать», - рассказал в соцсетях пользователь Александр Новиков.

При этом он уточнил, что излечение может быть связано и с тем, что он стал жить один и дома прекратились скандалы.

При этом некоторые интернет - пользователи пошутили по поводу чудодейственного эффекта от вакцинации и дали советы по поводу того, как сделать ее более массовой.