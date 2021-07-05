Утром 5 июля стало известно о смерти режиссера Владимира Меньшова . Он ушел из жизни в 81 год из-за последствий коронавируса, оставив после себя внушительное наследство.

У знаменитого режиссера остались супруга Вера Алентова , дочь Юлия Меньшова и двое внуков — Андрей и Таисия. Несколько лет назад стало известно о существовании внебрачного сына Владимира Валентиновича от Людмилы Туевой. Когда-то женщина скрыла свою беременность от режиссера, а позже вдруг решила рассказать о наличии сына.

Мать запрещала маленькому Саше знакомиться со знаменитым отцом, при рождении дала ему вымышленное отчество — Александрович, и даже когда он вырос, не позволила Владимиру Меньшову увидеть сына. По некоторой информации, Александр Туев теперь живет в Подмосковье, работает в Федеральной миграционной службе. Знать своего настоящего отца он никогда не желал и с журналистами на эту тему не общался. Поэтому на наследство режиссера он вряд ли захочет претендовать, считают поклонники Меньшова. А делить, по словам некоторых источников, есть что.

В 1981 году Владимир Меньшов получил «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит», к которому «прилагалась» трехкомнатная квартира в новом тогда районе столицы — Олимпийской деревне. Позже Меньшов вместе с супругой перебрался в центр Москвы, купив квартиру на 3-й Тверской-Ямской улице. Сейчас эта недвижимость оценивается в 50 миллионов рублей.

Также режиссеру принадлежала и роскошная дача близ села Игнатово Дмитровского района Московской области. В доме есть камин, территория огромная, неподалеку озеро и лес. Такая усадьба стоит не менее 30-40 миллионов рублей, сообщают «Дни.ру».