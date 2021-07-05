РПЦ обещала непривитым вечное замаливание греха

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что граждане, которые не хотят вакцинироваться от коронавирусной инфекции, берут на себя грех, который придется отмаливать всю жизнь. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

По словам представителя РПЦ, данный грех заключается в том, что человек подумал о себе, но не подумал о других людях. Митрополит Иларион подчеркнул, что даже если человек легко переносит коронавирус, то это еще не значит, что он не является переносчиком болезни.