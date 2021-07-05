В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В РПЦ заявили, что непривитым придется замаливать свой грех всю жизнь

Газета.Ruиещё 2
44 минуты назад
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что граждане, которые не хотят вакцинироваться от коронавирусной инфекции, берут на себя грех, который придется отмаливать всю жизнь. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-24".
РПЦ обещала непривитым вечное замаливание греха
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Я сейчас постоянно сталкиваюсь с такими ситуациями, когда люди приходят к священнику для того, чтобы покаяться в том, что они не сделали вакцинацию себе или своим близким и что они стали невольной причиной гибели людей. Они приходят и говорят: "А как мне теперь с этим жить?". А мне даже трудно сказать, как теперь с этим жить", — сказал он.
По словам представителя РПЦ, данный грех заключается в том, что человек подумал о себе, но не подумал о других людях. Митрополит Иларион подчеркнул, что даже если человек легко переносит коронавирус, то это еще не значит, что он не является переносчиком болезни.
Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата заявил, что коронавирус был изобретен теми, кто заинтересован в антипрививочной кампании.
Общество,РПЦ,
139
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители