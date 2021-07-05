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Прощание с Владимиром Меньшовым состоится 8 июля

Москва24иещё 8
11 минут назад
Церемония прощания с народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым пройдет 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Союза кинематографистов России Михаила Калинина.
"Прощание с Владимиром Валентиновичем состоится 8 июля в 11:00 в Большом зале Дома кино", – рассказал он.
Калинин также подтвердил информацию, что Меньшова, по предварительной информации, похоронят на Новодевичьем кладбище.
Владимир Меньшов скончался в понедельник, 5 июля. Советский и российский режиссер, актер, сценарист, продюсер умер от последствий коронавируса. Ему был 81 год.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов ранее сообщил, что в Москве может появиться памятная доска Владимиру Меньшову.
Владимир Меньшов – народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и член Союза кинематографистов РФ.Меньшов получил в 1981 году премию "Оскар" за картину "Москва слезам не верит" как лучший фильм на иностранном языке.
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