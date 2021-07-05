Прощание с Владимиром Меньшовым состоится 8 июля

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым пройдет 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Союза кинематографистов России Михаила Калинина.

"Прощание с Владимиром Валентиновичем состоится 8 июля в 11:00 в Большом зале Дома кино", – рассказал он.

Калинин также подтвердил информацию, что Меньшова, по предварительной информации, похоронят на Новодевичьем кладбище.

Владимир Меньшов скончался в понедельник, 5 июля. Советский и российский режиссер, актер, сценарист, продюсер умер от последствий коронавируса. Ему был 81 год.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов ранее сообщил, что в Москве может появиться памятная доска Владимиру Меньшову.