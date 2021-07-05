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«У нас ужас творится»: москвичи призвали жителей Брянска вакцинироваться от COVID-19

Алиса Селезнёва
1 час назад
Жители Москвы уговаривают своих родственников в Брянске не тянуть и срочно сделать прививку от коронавируса, так как в столице просто «ужас творится». Об этом пишут «Брянские новости».
«У нас ужас творится»: москвичи призвали жителей Брянска вакцинироваться от COVID-19
Фото: ТАССТАСС
По данным издания, жительница города Ксения рассказала, что родственница из Москвы просто потребовала от нее сделать прививку.
«Она работает в Москве в кардиоцентре. Позвонила и приказала срочно прививаться. Говорит, что у них «ужас творится». Я до сих пор боялась прививки, а теперь еще боюсь и не привиться», - пояснила Ксения.
При этом москвичи призывают прививаться и других жителей Брянска, подчеркивая, что в столице растет заболеваемость и «госпитали переполнены».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что почти у 90% заразившихся коронавирусом жителей столицы выявлен индийский штамм, который гораздо агрессивнее и быстрее распространяется. Мэр отметил, что для противостояния новому штамму уровень антител у человека должен быть в два раза больше, чем требовалось для борьбы с «уханьским» вариантом.
Из-за мутации коронавируса власти Москвы решили до отрицательного ПЦР-теста отправлять на самоизоляцию всех заболевших ОРВИ. Таким больным и проживающим вместе с ними будут делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу.
Общество,Сергей Собянин,Правительство Москвы,Москва,Брянск,
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