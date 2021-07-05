Мурашко встретился со студентами вузов Екатеринбурга

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прочитал лекцию в Уральском государственном медицинском университете. На встречу с ним пришли самые активные участники конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена», а само мероприятие прошло в рамках просветительского проекта Российского общества «Знание».

Фото: ТАСС ТАСС

Михаил Мурашко рассказал студентам екатеринбургских вузов об особенностях работы системы здравоохранения в России, подчеркнув, что сейчас в стране действует 120 тысяч медицинских организаций и 250 тысяч объектов здравоохранения. По его словам, в России количество обращений за медпомощью в год составляет более миллиарда, и система здравоохранения, работая сейчас в условиях нестабильности и неопределенности, должна справляться со всеми вызовами.

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Глава Минздрава отметил, что очень выросла потребность в быстром сборе данных, оперативном информировании и изменении правил. Сейчас уже просто невозможно представить сбор информации раз в год, как это было совсем недавно, заметил он.

«Предъявляются новые требования, в том числе и к нашей внутренней самодисциплине. Соблюдение определенных правил сегодня является доминирующим в нашей политике безопасности», - подчеркнул министр, отдельно поблагодарив за помощь во время пандемии волонтеров-медиков, представителей бизнеса и простых граждан.

После лекции Михаил Мурашко ответил на вопросы студентов. Часть из них касалась строительства медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга, а был и вопрос о том, как стать министром здравоохранения России.

По словам главы Минздрава, у студентов УГМУ есть все шансы в будущем занять его пост, так как сам Мурашко когда-то закончил этот же университет.

«Если есть задача стать министром, то нужно пройти всю цепочку, чтобы понимать, как работает система здравоохранения. Нужно постоянно учиться – не помню ни одного года, чтобы я не проходил ту или иную учебу. Главное – желание, чувство ответственности, движение вперед», - пояснил министр.