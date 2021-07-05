На Кубе изолированы более 150 туристов из России с диагнозом COVID-19
Российские туристы массово изолированы на Кубе
после того, как у более 150 человек оказались положительные ПЦР-тесты на коронавирус. Как сообщила генконсул РФ
на Кубе Нана Мгеладзе, диагноз прямо в аэропорту по прибытии 30 июня сразу же выявили у 133 человек, включая членов экипажа. Однако повторные анализы подтвердили наличие инфекции только у 33 пассажиров, хотя и это - довольно большое количество.
Инфекционист рассказал о лечении коронавируса у привитых
Врач-инфекционист Евгений Тимаков
заявил, что коронавирус у привитых лечится так же, как и у тех, кто не был вакцинирован, однако прогнозы у сделавших прививку более благоприятные. Он добавил, что симптомы заражения коронавирусом у привитых людей почти не отличаются, но они меньше выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей.
Врачи: курение и алкоголь после вакцинации опасны
Как рассказал врач-пульмонолог Алексей Никишенков, после вакцинации начинает активно работать иммунитет, при этом человек может испытывать гриппоподобный синдром: повышение температуры вплоть до лихорадки, интоксикация, слабость, головная боль, снижение аппетита и так далее. Происходящая извне интоксикация организма путем курения, вдыхания вредных веществ — это дополнительный стресс для оргазма.
Россиянин закатал QR-код в золото и Swarovski
Айтишник из Москвы по имени Артём закатал свой QR-код в позолоченную пластину с кристаллами Swarowski. Мужчина решил сделать это, так как скриншот с кодом может затеряться в фотоленте, а телефон - сесть. При этом бумажный носитель с изображением терялся, когда был нужен.
Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса
Обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан вводится в Омской области. В перечень вошли работники, занятые в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, подразделений финансовых организаций, МФЦ, транспорта общего пользования, такси, ЖКХ. Также вакцинация предусмотрена для работников просветительских мероприятий и госслужащих.