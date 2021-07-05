У россиян появятся генетические паспорта

Министр также указал, что людям необходимо адаптироваться к неопределенности, сложившейся из-за пандемии. «Как бы то ни было, мы находимся сегодня в так называемом мире VUCA. Мир VUCA - это когда идет нестабильность, неопределенность, сложность и неоднозначность. Потому что вы видите, как меняются правила: сегодня наденьте маски, завтра давайте чуть-чуть снимем требования. Сегодня мы не собираемся все вместе, завтра мы через одно кресло начинаем собираться и так далее. ... Для того, чтобы находиться в мире VUCA, мы должны иметь систему быстрого информирования, быстрого сбора данных и быстрого изменения правил», – сказал Мурашко.