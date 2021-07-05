«Объясняли тупым и непрогрессивным русским»: журналист о скандале «ВкусВилл»

Журналист Андрей Медведев оценил извинение сети магазинов «ВкусВилл» за скандальный ЛГБТ-ролик и высказал мнение, что его появление попытаются «свалить» на рядовых исполнителей. Об этом пишет «Царьград».

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Ране представители сети магазинов «ВкусВилл» после резкой критики в Сети принесли официальные извинения за публикацию статьи, героями которой стали члены однополой семьи. «Считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников», - подчеркнули в компании.

Журналист Андрей Медведев отметил, что сейчас «всех собак повесят на исполнителей». При этом он усомнился в том, что появление такой рекламы не обсуждалось с руководством компании.

«Это новая нормальность, и так оно впредь и будет. Рискну предположить, что стратегию продвижения ролика, конечно же, обсуждали с кем-то из «топов» компании», - заявил Медведев.

По его словам, ранее сотрудники «ВкусВилла» упорно терли комментарии и «объясняли тупым и непрогрессивным русским людям», что нетрадиционные семейные ценности - это нормально.