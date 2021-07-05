В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Объясняли тупым и непрогрессивным русским»: журналист о скандале «ВкусВилл»

Анна Безрукова
29 минут назад
Журналист Андрей Медведев оценил извинение сети магазинов «ВкусВилл» за скандальный ЛГБТ-ролик и высказал мнение, что его появление попытаются «свалить» на рядовых исполнителей. Об этом пишет «Царьград».
«Объясняли тупым и непрогрессивным русским»: журналист о скандале «ВкусВилл»
Фото: ТАССТАСС
Ране представители сети магазинов «ВкусВилл» после резкой критики в Сети принесли официальные извинения за публикацию статьи, героями которой стали члены однополой семьи. «Считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников», - подчеркнули в компании.
Журналист Андрей Медведев отметил, что сейчас «всех собак повесят на исполнителей». При этом он усомнился в том, что появление такой рекламы не обсуждалось с руководством компании.
«Это новая нормальность, и так оно впредь и будет. Рискну предположить, что стратегию продвижения ролика, конечно же, обсуждали с кем-то из «топов» компании», - заявил Медведев.
По его словам, ранее сотрудники «ВкусВилла» упорно терли комментарии и «объясняли тупым и непрогрессивным русским людям», что нетрадиционные семейные ценности - это нормально.
Однако журналист допустил вероятность того, что компанию действительно «подставили» собственные сотрудники и предрек, что этот ролик будут регулярно припоминать «ВкусВиллу» в России.
Общество,Андрей Медведев,Царьград ТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители