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«Тяжелая ситуация»: Кубу заполонили зараженные россияне

Мария Иванова
45 минут назад
Власти Кубы заявили об инцидентах массового заболевания коронавирусом среди отдыхающих из России. В настоящее время изолированы в своих номерах примерно 150 человек. Это касается туристов с трех рейсов, уже прибывших в страну зараженными.
«Тяжелая ситуация»: Кубу заполонили зараженные россияне
Фото: ТАССТАСС
На Кубе сообщили, что пришлось изолировать прилетевших из РФ туристов из-за выявленного у них коронавируса. Это произошло в начале июля, пояснила "РИА Новости" генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе. Теперь вместо отдыха россияне проходят изоляцию в номерах отелей.
Всего заболевших около 150 человек из РФ. Это прибывшие в страну в период с 30 июня до 2 июля.
"На первом рейсе 30 июня тесты, сделанные в аэропорту, обнаружили 133 человека с положительным результатом на коронавирус, в том числе членов экипажа. По итогам повторного анализа болезнь была подтверждена у 33-х человек, но даже это довольно много", - подчеркнула дипломат.
Еще примерно 130 человек оказались изолированными в номерах отеля в последующие дни. Из прилетевших в страну ранее диагноз "коронавирус" был подтвержден у 14 человек. Один мужчина проходит лечение в Гаване, у него зафиксированы осложнения.
При этом сами туристы пишут в соцсетях, что им зря нарушили отдых и никто из них не болеет, а многие сделали прививки или имеют на руках справки об антителах.
"Можете себе представить, как недовольны наши туристы, это очень сложная, в общем, ситуация. Чем это вызвано, мы не можем объяснить, кубинцы не комментируют такие показатели. Можно сделать вывод, что что-то не в порядке в лабораториях", - высказала свое мнение по ситуации дипломат.
Общество,РИА Новости,Россия,Куба,
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