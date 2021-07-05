«Тяжелая ситуация»: Кубу заполонили зараженные россияне

"На первом рейсе 30 июня тесты, сделанные в аэропорту, обнаружили 133 человека с положительным результатом на коронавирус, в том числе членов экипажа. По итогам повторного анализа болезнь была подтверждена у 33-х человек, но даже это довольно много", - подчеркнула дипломат.
"Можете себе представить, как недовольны наши туристы, это очень сложная, в общем, ситуация. Чем это вызвано, мы не можем объяснить, кубинцы не комментируют такие показатели. Можно сделать вывод, что что-то не в порядке в лабораториях", - высказала свое мнение по ситуации дипломат.