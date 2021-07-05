«Тяжелая ситуация»: Кубу заполонили зараженные россияне

Власти Кубы заявили об инцидентах массового заболевания коронавирусом среди отдыхающих из России . В настоящее время изолированы в своих номерах примерно 150 человек. Это касается туристов с трех рейсов, уже прибывших в страну зараженными.

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На Кубе сообщили, что пришлось изолировать прилетевших из РФ туристов из-за выявленного у них коронавируса. Это произошло в начале июля, пояснила "РИА Новости" генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе. Теперь вместо отдыха россияне проходят изоляцию в номерах отелей.

Всего заболевших около 150 человек из РФ. Это прибывшие в страну в период с 30 июня до 2 июля.

"На первом рейсе 30 июня тесты, сделанные в аэропорту, обнаружили 133 человека с положительным результатом на коронавирус, в том числе членов экипажа. По итогам повторного анализа болезнь была подтверждена у 33-х человек, но даже это довольно много", - подчеркнула дипломат.

Еще примерно 130 человек оказались изолированными в номерах отеля в последующие дни. Из прилетевших в страну ранее диагноз "коронавирус" был подтвержден у 14 человек. Один мужчина проходит лечение в Гаване, у него зафиксированы осложнения.

При этом сами туристы пишут в соцсетях, что им зря нарушили отдых и никто из них не болеет, а многие сделали прививки или имеют на руках справки об антителах.