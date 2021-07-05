Вассерман предрек «вечный локдаун»

Мир ждет появление новых смертоносных мутаций коронавируса, осложнение эпидемиологической ситуации и регулярное объявление локдаунов. Такое мнение высказал публицист, журналист и эрудит Анатолий Вассерман
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ИА DEITA.RU.
По его словам, власти, чтобы предотвратить резкий рост заболеваемости, будут вынуждены объявлять локдауны от нескольких недель до нескольких месяцев. Это неизбежно скажется на экономике и приведет к тотальному коллапсу в целых отраслях, поставив ряд компаний на грань выживаемости.
Вассерман считает, что для многих сфер такой «вечный локдаун» окажется полной катастрофой и разорение ждет не только бизнесменов, но и обычных граждан, лишившихся работы. При этом в меньшей степени от локдаунов пострадают те, кто наладит свою деятельность дистанционно.
Остальным же придется уповать на помощь со стороны государства, отметил эксперт. Он подчеркнул, что здесь в более выгодном положении будут те, кто не потратил все свои резервы во время первых волн пандемии и накопил достаточный запас средств.
Ранее на «Прямой линии» президент Владимир Путин
заявил, что введение обязательной вакцинации от коронавируса для некоторой категории граждан необходимо для предотвращения локдауна по всей России.
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
уточнил, что введение локдауна в России пока не обсуждается. Однако для того, чтобы его точно не было, необходимо сделать прививку, отметил он.