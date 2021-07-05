Вассерман предрек «вечный локдаун»

Мир ждет появление новых смертоносных мутаций коронавируса, осложнение эпидемиологической ситуации и регулярное объявление локдаунов. Такое мнение высказал публицист, журналист и эрудит Анатолий Вассерман пишет ИА DEITA.RU.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, власти, чтобы предотвратить резкий рост заболеваемости, будут вынуждены объявлять локдауны от нескольких недель до нескольких месяцев. Это неизбежно скажется на экономике и приведет к тотальному коллапсу в целых отраслях, поставив ряд компаний на грань выживаемости.

Вассерман считает, что для многих сфер такой «вечный локдаун» окажется полной катастрофой и разорение ждет не только бизнесменов, но и обычных граждан, лишившихся работы. При этом в меньшей степени от локдаунов пострадают те, кто наладит свою деятельность дистанционно.

Остальным же придется уповать на помощь со стороны государства, отметил эксперт. Он подчеркнул, что здесь в более выгодном положении будут те, кто не потратил все свои резервы во время первых волн пандемии и накопил достаточный запас средств.

Ранее на «Прямой линии» президент Владимир Путин заявил, что введение обязательной вакцинации от коронавируса для некоторой категории граждан необходимо для предотвращения локдауна по всей России.