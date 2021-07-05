В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Вассерман предрек «вечный локдаун»

Алиса Селезнёва
1 час назад
Мир ждет появление новых смертоносных мутаций коронавируса, осложнение эпидемиологической ситуации и регулярное объявление локдаунов. Такое мнение высказал публицист, журналист и эрудит Анатолий Вассерман, пишет ИА DEITA.RU.
Вассерман предрек «вечный локдаун»
Фото: ТАССТАСС
По его словам, власти, чтобы предотвратить резкий рост заболеваемости, будут вынуждены объявлять локдауны от нескольких недель до нескольких месяцев. Это неизбежно скажется на экономике и приведет к тотальному коллапсу в целых отраслях, поставив ряд компаний на грань выживаемости.
Вассерман считает, что для многих сфер такой «вечный локдаун» окажется полной катастрофой и разорение ждет не только бизнесменов, но и обычных граждан, лишившихся работы. При этом в меньшей степени от локдаунов пострадают те, кто наладит свою деятельность дистанционно.
Остальным же придется уповать на помощь со стороны государства, отметил эксперт. Он подчеркнул, что здесь в более выгодном положении будут те, кто не потратил все свои резервы во время первых волн пандемии и накопил достаточный запас средств.
Ранее на «Прямой линии» президент Владимир Путин заявил, что введение обязательной вакцинации от коронавируса для некоторой категории граждан необходимо для предотвращения локдауна по всей России.
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что введение локдауна в России пока не обсуждается. Однако для того, чтобы его точно не было, необходимо сделать прививку, отметил он.
Общество,Анатолий Вассерман,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА "Дейта",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители