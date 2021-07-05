Инфекционист рассказал о лечении COVID у привитых

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус у привитых лечится так же, как и у тех, кто не был вакцинирован, однако прогнозы у сделавших прививку более благоприятные, сообщает РИА Новости.

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Протоколы лечения те же самые, — отметил инфекционист.

Он добавил, что симптомы заражения коронавирусом у привитых людей почти не отличаются, но они меньше выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей.

Смертоносная инфекция «жестока» по отношению к людям, имеющим некие генетические предрасположенности к тяжёлой форме течения заболевания. Причём никаких объективных видимых предпосылок к тяжёлым исходам у некоторых людей просто нет.