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Инфекционист рассказал о лечении коронавируса у привитых

News.ru
21 минуту назад
Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус у привитых лечится так же, как и у тех, кто не был вакцинирован, однако прогнозы у сделавших прививку более благоприятные, сообщает РИА Новости.
Инфекционист рассказал о лечении COVID у привитых
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Протоколы лечения те же самые, — отметил инфекционист.
Он добавил, что симптомы заражения коронавирусом у привитых людей почти не отличаются, но они меньше выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей.
Смертоносная инфекция «жестока» по отношению к людям, имеющим некие генетические предрасположенности к тяжёлой форме течения заболевания. Причём никаких объективных видимых предпосылок к тяжёлым исходам у некоторых людей просто нет.
Ранее стало известно, что в первую очередь необходимо прививаться от COVID людям с хроническими заболеваниями, поскольку они находятся в группе риска. Об этом рассказал пульмонолог ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Алексей Никишенков. Речь идёт о тех, кто страдает различными бронхолёгочными заболеваниями, астмой, а также о курильщиках.
Общество,Евгений Тимаков,РИА Новости,
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