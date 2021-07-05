Обязательную вакцинацию ввели в Омской области

Так, в перечень вошли работники, занятые в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, подразделений финансовых организаций, МФЦ, транспорта общего пользования, такси, ЖКХ. Также вакцинация предусмотрена для работников просветительских мероприятий и госслужащих.
Главный санитарный врач Омской области Александр Крига указал, что в регионе сложилась «неблагополучная» эпидемическая ситуация по коронавирусу. За неделю рост заболеваемости вырос на 60,9 процента, при этом основная масса заболевших — трудоспособное население в возрасте от 18 до 64 лет.