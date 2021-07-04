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Признаки бессимптомного течения COVID-19 озвучили врачи

Deita.ru
11 минут назад
Медики рассказали, в чём выражается бессимптомное протекание коронавируса. Определить признаки можно проведя несложное наблюдение за своим состоянием, сообщает ИА DEITA.RU.
Врачи перечислили признаки бессимптомного течения COVID
Фото: ТАССТАСС
Постоянное ощущение усталости может быть одним из признаков бессимптомного протекания коронавируса. Болезненных ощущений или недомогания может и не отмечаться, пишет портал.
Однако пребывание в постоянной усталости - уже повод насторожить и проверить здоровье. Потеря обоняния или чувства вкуса также может служит сигналом для визита к врачу. Также при коронавирусе может отмечаться покраснение и жжение в глазах, ощущение, будто в глаз что-то попало. Симптомы при этом схожи с симптоматикой при конъюктивите.
Расстройство желудка (диарея) также может быть одним из признаков бессимптомного протекания коронавируса. Безусловно, все обозначенные признаки могут и не быть симптомами COVID-19, однако не лишним будет сделать тест, чтобы вовремя узнать о серьёзных проблемах со здоровьем.
Общество,Роструд,РИА "Дейта",
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