Врачи перечислили признаки бессимптомного течения COVID

Медики рассказали, в чём выражается бессимптомное протекание коронавируса. Определить признаки можно проведя несложное наблюдение за своим состоянием, сообщает ИА DEITA.RU.
Постоянное ощущение усталости может быть одним из признаков бессимптомного протекания коронавируса. Болезненных ощущений или недомогания может и не отмечаться, пишет портал.
Однако пребывание в постоянной усталости - уже повод насторожить и проверить здоровье. Потеря обоняния или чувства вкуса также может служит сигналом для визита к врачу. Также при коронавирусе может отмечаться покраснение и жжение в глазах, ощущение, будто в глаз что-то попало. Симптомы при этом схожи с симптоматикой при конъюктивите.
Расстройство желудка (диарея) также может быть одним из признаков бессимптомного протекания коронавируса. Безусловно, все обозначенные признаки могут и не быть симптомами COVID-19, однако не лишним будет сделать тест, чтобы вовремя узнать о серьёзных проблемах со здоровьем.