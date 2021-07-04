Врачи перечислили признаки бессимптомного течения COVID

Медики рассказали, в чём выражается бессимптомное протекание коронавируса. Определить признаки можно проведя несложное наблюдение за своим состоянием, сообщает ИА DEITA.RU.

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Постоянное ощущение усталости может быть одним из признаков бессимптомного протекания коронавируса. Болезненных ощущений или недомогания может и не отмечаться, пишет портал.

Однако пребывание в постоянной усталости - уже повод насторожить и проверить здоровье. Потеря обоняния или чувства вкуса также может служит сигналом для визита к врачу. Также при коронавирусе может отмечаться покраснение и жжение в глазах, ощущение, будто в глаз что-то попало. Симптомы при этом схожи с симптоматикой при конъюктивите.