«ВкусВилл» попал в громкий скандал с ЛГБТ-рекламой

«ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-семьей и удалил статью со своего сайта. Об этом сообщает портал торговой сети.

Фото: Сеть магазинов "ВкусВилл" Сеть магазинов "ВкусВилл"

Теперь по ссылке, где находился материал, который, как указывается в релизе, «больно задел чувства большинства покупателей», было опубликовано пояснение, а на месте фотографии ЛГБТ-семьи появился снимок гетеросексуальной пары с их тремя дочками.

В компании заявили, что публикацию охарактеризовали как «ошибку, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников».

«Цель нашей компании — дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов. Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти»», — говорится в заявлении.

В конце релиза можно увидеть список сотрудников от основателя до территориальных управляющих, которые приносят извинения.