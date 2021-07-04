В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ‑семьей

Газета.Ru
50 минут назад
«ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-семьей и удалил статью со своего сайта. Об этом сообщает портал торговой сети.
«ВкусВилл» попал в громкий скандал с ЛГБТ-рекламой
Фото: Сеть магазинов "ВкусВилл"Сеть магазинов "ВкусВилл"
Теперь по ссылке, где находился материал, который, как указывается в релизе, «больно задел чувства большинства покупателей», было опубликовано пояснение, а на месте фотографии ЛГБТ-семьи появился снимок гетеросексуальной пары с их тремя дочками.
В компании заявили, что публикацию охарактеризовали как «ошибку, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников».
«Цель нашей компании — дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов. Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти»», — говорится в заявлении.
В конце релиза можно увидеть список сотрудников от основателя до территориальных управляющих, которые приносят извинения.
Ранее в разделе «Рецепты семейного счастья» на сайте «ВкусВилла» вышла статья с рассказом о веганстве, безотходном потреблении и поддержке членов квир-сообщества. Авторы писали, что «не рассказать о реальных семьях наших покупателей будет лицемерием». После публикации торговая сеть подверглась критике, многие пользователи призывали бойкотировать «ВкусВилл», при этом другие хвалили компанию за смелость.
Общество,
51
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители