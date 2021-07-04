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На Сахалин теперь можно слетать в недельный тур за 28 тысяч рублей

BFM.RU
27 минут назад
Ростуризм запустил туры по программе «Привет, Сахалин!», она рассчитана на восемь дней. В стоимость входят перелет, проживание, трансфер и экскурсии. Ближайший чартерный рейс — 10 июля. Они будут летать раз в неделю. Есть три пакета — «Минимальный», «Стандарт» и «Макси». В минимальный входит обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску и вечерняя экскурсия в поселок Пригородное с живописным видом.
Дешевле Крыма: Ростуризм запустил особый тур на Сахалин
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
На сайте Ростуризма отмечается, что это уникальное предложение, с которым поездки на Сахалин станут дешевле и позволят расширить географию путешествий по стране. Только смотреть там нечего, передвигаться на машине почти невозможно, а цены в городе несоразмерно высокие, указывает главред информационного агентства «Сах.Ком» Ксения Семенова:
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— Это самая больная вообще тема. Массовый туризм на Сахалине — это фейк. Все эти туры, которые они организовывают, — они потом будут еще пять лет памятники себе ставить за то, что у них 100 туристов прилетели. Вот я недавно ездила на юг. Зашли в магазин — там стояла группа туристов из разных городов. И первое, что они сказали, — что на Сахалине все очень дорого. Это правда! Если турист из центральной России приезжает сюда (там, где средняя зарплата 30 тысяч), то здесь он офигеет от цен в магазине, когда он пирожок зайдет себе покупать. Плюс — полное отсутствие инфраструктуры; у нас туалеты-то недавно только появились в каких-то массовых местах (но при этом они часто не работают или не обслуживаются.
— А если вкладываться в инфраструктуру?
— Это будет дороже. Бюджет это уже не потянет. У нас были какие-то деньги, но они тратились непонятно на что. Сейчас он хочет тратить, губернатор, я имею в виду, в том числе на туризм. У нас есть озеро — особо охраняемая природная территория. А он хочет там плавучую баню какую-то поставить и называет это все «кластер «Лагуна Буссе». И там будут якобы какие-то гостиницы, глемпинги и так далее. При этом там грунтовая дорога, которая в жизни никогда не будет асфальтовой. И даже до населенного пункта самого крупного по этой дороге они обещали сделать асфальт, они начали это делать. А потом просто закончились деньги. И они бросили в прошлом году эту дорогу! То есть люди пыль глотают, которые там живут и ездят из этого села в районный центр работать или в Южно-Сахалинск. Какие туристы?! Поэтому мы на это все смотрим как на фантастику — Остап Бендер. По-другому я не скажу. Это межгалактический шахматный турнир.
Москвичи и жители Петербурга на Сахалин почти не летают. В основном туда едут жители соседних регионов. Им ближе и дешевле. Кроме того, они лучше представляют себе условия проживания и само путешествие на остров. Продолжает гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин:
Сергей Ромашкин, гендиректор турфирмы «Дельфин»:
«Сахалин и Камчатка — туристические жемчужины, очень далекие, очень редкие, к которым многие стремятся. Но, наверное, редко достигают. Дело здесь не только в деньгах. Хотя вот эта цена, которая сейчас заявлена Ростуризмом, — да, она достаточно низкая. Но напомню, что лететь до любого из этих регионов примерно девять-десять часов. И, соответственно, это отсекает значительную часть туристов, прежде всего с детьми. В обычное время туры достаточно дорогие. Хороший тур на Сахалин и Камчатку начинается от 80-90 тысяч за семь-восемь-десять дней. Этой суммой, наверное, не обойтись, потому что на Камчатке экскурсия в Долину гейзеров на вертолете стоит 45 тысяч на человека, одна экскурсия. Соответственно, ваш бюджет тут же возрастает в полтора раза. Мы оцениваем поток туристов за 2019 год примерно в 150-200 тысяч на Камчатку и 100-150 тысяч на Сахалин. Мы не ожидаем, что в этом году случится какой-то взрыв и миллионы людей поедут на Камчатку и на Сахалин, даже по сниженным ценам. Мы видим, что в этом году интерес туристов все-таки к морю, к пляжу».
В конце мая министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что власти будут добиваться увеличения ежегодного турпотока в подотчетные регионы к 2030 году до 15 млн человек.
Ранее Владимир Путин призвал организовать туристическую инфраструктуру в Долине гейзеров на Камчатке. Он подверг критике вице-премьера Дмитрия Чернышенко за его заявление, что уникальная Долина гейзеров не выдержит большей, чем сейчас, туристической нагрузки.
«Никто ничего не вытопчет», — сказал тогда президент.
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