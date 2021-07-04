Дешевле Крыма: Ростуризм запустил особый тур на Сахалин

— Это самая больная вообще тема. Массовый туризм на Сахалине — это фейк. Все эти туры, которые они организовывают, — они потом будут еще пять лет памятники себе ставить за то, что у них 100 туристов прилетели. Вот я недавно ездила на юг. Зашли в магазин — там стояла группа туристов из разных городов. И первое, что они сказали, — что на Сахалине все очень дорого. Это правда! Если турист из центральной России
приезжает сюда (там, где средняя зарплата 30 тысяч), то здесь он офигеет от цен в магазине, когда он пирожок зайдет себе покупать. Плюс — полное отсутствие инфраструктуры; у нас туалеты-то недавно только появились в каких-то массовых местах (но при этом они часто не работают или не обслуживаются.