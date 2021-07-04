«Придется давать деньги»: Россиянам решили помочь с оплатой ЖКХ

Власти могут применить разные механизмы для компенсации гражданам расходов на оплату коммунальных услуг. Такое мнения высказал изданию URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин

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«Сегодня правительству придется давать деньги людям. За ЖКХ, другие выплаты. Мы же все понимаем, что у нас потребительская способность упала в разы, то есть, не на 5% инфляции», — считает Ионин.

Депутат уверен, что в России следует упростить меры социальной поддержки населения. По его мнению, их можно реализовать либо в виде прямых выплат от государства на оплату за услуги ЖКХ, либо пойти по пути Тывы, где местные власти снизили тарифы.

Напомним, что правительство Тывы уменьшило цену электроэнергии на второе полугодие. Стоимость киловатт/часа опустилась на 25-36 копеек для разных категорий населения.

Кроме того, политик предложил собственный способ уменьшения тарифов ЖКХ. Он считает, что можно опустить их за счет федерального бюджета. При этом энергетикам придется обосновывать их. А это, по мнению Ионина, гораздо сложнее, чем отвечать на вопросы о росте тарифов простым гражданам, которые не разбираются в экономических вопросах энергетики.