Мусульманский намаз на детской площадке в Москве вызвал споры в Сети

Однако стоящий рядом мужчина славянской внешности вступился за мусульманина, объяснив, что тот имеет право совершать обряд. Женщина с этим не согласилась. Она настаивала, что верующий должен уйти в другое место и молиться там. На кадрах видно, что мусульманин не стал заводить спор, поднялся, забрал коврик и ушел.