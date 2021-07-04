Мусульманский намаз на детской площадке в Москве вызвал споры в Сети

В соцсетях разгорелся жаркий спор по поводу опубликованного видео с мусульманином, который молится на детской площадке в Москве
. Ролик появился
в сообществе «Хамовники – исторический район Москвы» и вызвал ожесточенные дискуссии пользователей об уместности молитв в публичных местах.
Автор видео была возмущена случившимся. Она написала, что попросила мужчину не совершать религиозные обряды на детской площадке.
«В нашей стране это не приветствуется», – заявила москвичка.
Однако стоящий рядом мужчина славянской внешности вступился за мусульманина, объяснив, что тот имеет право совершать обряд. Женщина с этим не согласилась. Она настаивала, что верующий должен уйти в другое место и молиться там. На кадрах видно, что мусульманин не стал заводить спор, поднялся, забрал коврик и ушел.
«Любезно попросила с детской площадки переместиться на газон или в любое удобное место. В процессе диалога от «под завязку намоленного» услышала об «алкоголиках русских» и прочей подобной оценке русских. Досталось и лично мне »алкашка и сумасшедшая.» В его адрес в процессе общения я не позволила уничижительной оценки его личности, была терпелива и уважительна», - написала автор видео.
Мнения пользователей разошлись. Часть пользователей сочли, что мусульманин имел полное право совершить намаз.
«А реально, чего прицепились? Дали бы домолиться и объяснили бы. Хайп словить решили?»
«А что такое он сделал? Это хорошо, лучше чем сидеть и курить и соску держать в руках»
Но нашлись и противники молитв на детской площадке. Они упомянули законы, говорящие, что религиозные обряды в России могут производиться только в специальных местах и жилых помещениях.