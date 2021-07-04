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Президент Союза виноделов России обвинил Moet Hennessy в пиаре

Ura.Ruиещё 2
34 минуты назад
История вокруг прекращение поставок шампанского Moet Hennessy не более чем пиар-акция французского производителя. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.
Шантаж России: Союз виноделов обвинил Moet Hennessy
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
2 июля в СМИ появилась информация о том, что Moet Hennessy останавливает отгрузки в Россию на неизвестный срок. В компании сослались на новые требования для винодельческой продукции в России, которое исключает использование понятия «шампанское» для иностранных напитков. Спустя два дня в Moet Hennesy согласились с новыми требованиями, и выразили надежду поставить в РФ новую продукцию в кратчайшие сроки.
«Операция маркетологов Moet по получению бесплатной рекламы во всех газетах и средствах массовой информации России в эти прекрасные два выходных дня сработала. В начале они сделали совершенно несоответствующие истине заявления о том, что российский закон запрещает им называть шампанским шампанское, и в ответ они пытаются шантажировать Россию. Говорить „мы не будем вам везти шампанское“. Мы на это ведемся, все обсуждаем, разговариваем», — рассказал URA.RU Попович.
Собеседник агентства уверен, что после этой истории продукция Moet Hennessy в России будет пользоваться большим спросом, чем раньше.
«Когда становится понятно, что все, что они там написали по поводу того, что шампанское нельзя называть „шампанским“ в России является полной ерундой, они пишут следующее заявление: „мы хорошо подумали, передумали, теперь мы будем и дальше возить шампанское и другую продукцию в Россию“. Что изменится? Изменится только одно: в понедельник их станут покупать лучше. Их рекламная кампания по продвижению своей торговой марки увенчалась успехом», — заключил Леонид Попович.
Общество,Леонид Попович,Россия,
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