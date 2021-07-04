Шантаж России: Союз виноделов обвинил Moet Hennessy

«Операция маркетологов Moet по получению бесплатной рекламы во всех газетах и средствах массовой информации России в эти прекрасные два выходных дня сработала. В начале они сделали совершенно несоответствующие истине заявления о том, что российский закон запрещает им называть шампанским шампанское, и в ответ они пытаются шантажировать Россию. Говорить „мы не будем вам везти шампанское“. Мы на это ведемся, все обсуждаем, разговариваем», — рассказал URA.RU Попович.
«Когда становится понятно, что все, что они там написали по поводу того, что шампанское нельзя называть „шампанским“ в России является полной ерундой, они пишут следующее заявление: „мы хорошо подумали, передумали, теперь мы будем и дальше возить шампанское и другую продукцию в Россию“. Что изменится? Изменится только одно: в понедельник их станут покупать лучше. Их рекламная кампания по продвижению своей торговой марки увенчалась успехом», — заключил Леонид Попович.