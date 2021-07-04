В Краснодарском крае, в нескольких километрах от берега в море образовался смерч. Разрушительное природное явление сняли на видео в селе Кабардинка рядом с Новороссийском.
На кадрах улыбающийся турист в красной футболке говорит: «Как дела? У нас вот так!» Он показывает в море, где недалеко от берега виден смерч. Турист тянет к нему руки и делает при этом шутливо-испуганную гримасу.
Сегодня в районе Кабардинки прошла гроза, передает РИА Новости. Пострадал и Новороссийск. В соцсетях появилась информация о подтоплениях в городских кварталах из-за проливного дождя. Также в центральных районах города выпал крупный град.
Власти призвали жителей не пользоваться личным транспортом без необходимости и не выходить на улицу.