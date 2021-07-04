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«Опозорились на весь мир»: В России нашли памятник страшнее Аленки

Майк Габриелян
30 минут назад
Власти посёлка Ютановка в Белгородской оказались под огнем народной критики из-за памятника героям фильма «Операция Ы» Шурику и Лиде. В соцсетях монументальную Лиду в соцсетях сразу сравнили с нововоронежской Алёнкой. Однако местные власти с этим не согласны, пишет «Подъём».
«Опозорились на весь мир»: В России нашли памятник страшнее Аленки
Фото: TelegramTelegram
Глава администрации Ютановского сельского поселения Светлана Романченко заявила, что ей нравится скульптура.
«Я пока недовольных не видела. Письменных обращений к нам не поступало. Кто критикует, я не знаю, не видела. Мне нравится!», - сказала Романченко.
Она отметила, что местные власти не тратили собственные средства.
Памятник героям фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» установили на новой Студенческой аллее, как часть молодёжного арт-пространства. Проект стал победителем конкурса президентских грантов. На реализацию выделили почти 1 млн рублей.
Однако в соцсетях нашлись недовольные, заявившие, что местные власти «опозорились на весь мир».
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