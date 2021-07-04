«Опозорились на весь мир»: В России нашли памятник страшнее Аленки

Власти посёлка Ютановка в Белгородской оказались под огнем народной критики из-за памятника героям фильма «Операция Ы» Шурику и Лиде. В соцсетях монументальную Лиду в соцсетях сразу сравнили с нововоронежской Алёнкой. Однако местные власти с этим не согласны, пишет «Подъём».

Фото: Telegram Telegram

Глава администрации Ютановского сельского поселения Светлана Романченко заявила, что ей нравится скульптура.

«Я пока недовольных не видела. Письменных обращений к нам не поступало. Кто критикует, я не знаю, не видела. Мне нравится!», - сказала Романченко.

Она отметила, что местные власти не тратили собственные средства.

Памятник героям фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» установили на новой Студенческой аллее, как часть молодёжного арт-пространства. Проект стал победителем конкурса президентских грантов. На реализацию выделили почти 1 млн рублей.