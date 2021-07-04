Симптомы при заражении COVID-19 существенно изменились. К такому выводу пришли врачи, отмечающие, что COVID-19 начал маскироваться под сезонную простуду или кишечное расстройство. Это связано с активным распространением индийского штамма «дельта» — в России , где практически во всех новых случаях заражения обнаружена эта мутация, за последние сутки число заболевших возросло на 25 тыс.

За прошедшие сутки в России число больных COVID-19 увеличилось на 25 142 (это максимальный показатель с января), сообщили в оперштабе. Темпы прироста новых случаев составляют 0,45% - накануне коронавирус был диагностирован чуть менее, чем у 24,5 тыс. россиян.

Количество летальных исходов при этом снизилось до 663 человек, что на 34 смерти меньше рекордного показателя за все время пандемии от вчерашнего дня. За неделю в стране от коронавируса скончались суммарно 4 643 человека, тем самым обновив максимум с начала пандемии.

Лидером по новым случаям заболевания остается Москва (7624 человек), следом идут Подмосковье (2696) и Санкт-Петербург (1784).

Симптомы меняются

С появлением штамма "дельта" ученые пришли к выводу, что индийская мутация коронавируса не только отличается своими вирусными свойствами от "оригинальной", уханьской разновидности COVID-19, но и меняет восприятие человеком вируса.

Пульмонолог Алексей Никишенков констатировал, что для большинства заразившихся в последние месяцы россиян (у более чем 90% - как раз "дельта") были характерны симптомы, связанные с нарушением работы ЖКТ.

"Обычно мы не знаем, какой штамм перед нами, потому что у нас в рутинной практике не проводится исследование на подвид коронавируса. Но могу отметить, что коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта", - приводит слова медика ТАСС.

Так, по его словам, симптоматика таких заболевших выражается в боли в животе, рвоте, поносе и диарее, при этом прежние симптомы - слабость и кашель - остались.

То есть протекание болезни теперь больше напоминает отравление. Изменение симптомов COVID-19 усложняет его диагностику, о чем ранее говорила заммэра Москвы Анастасия Ракова . В том числе по этой причине в столице временно все обращающиеся за помощью пациенты с признаками ОРВИ переведены в статус ковидных зараженных и обязуются к изоляции до результатов антиген-теста.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков со своей стороны согласился, что теперь основными симптомы COVID стали насморк, боль в горле и кишечные расстройства, а вот потеря обоняния встречается все реже - еще один фактор, почему коронавирус стало тяжелее выявлять.

"Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию", - цитирует его РИА "Новости".

Мнение российских медиков подтверждают заключения иностранных ученых. Центры по контролю и профилактике заболеваний США в обновленный список симптомов COVID-19 внесли тошноту, рвоту и диарею, а британское приложение ZOE в число преобладающих признаков теперь включает лихорадку, боль в мышцах и горле, акцентируя внимание на том, что потеря вкуса и обоняния (основные симптомы коронавируса в первые пики пандемии) теперь только на девятом месте по распространенности.

"COVID теперь действует по-другому. Это больше похоже на сильную простуду среди молодого населения, люди этого не осознают, и об этом не говорится ни в одной правительственной информации", - констатировал профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор на YouTube-брифинге ZOE.

Медицинский портал The health Site также добавляет, что симптоматика при COVID-19 имеет сходства с признаками гастроэнтерита и желудочного гриппа. Во время самостоятельной диагностики стоит учитывать, что при инфицировании SARS-CoV-2 добавляются "традиционные" симптомы коронавируса, связанные с влиянием на дыхательную систему.

С чем это связано

Специалисты называют появление новых симптомов нормальным явлением, поскольку вирус по своей природе запрограммирован на мутацию в новые штаммы. Разновидностей SARS-CoV-2 больше десятка, и лишь некоторые из них вызывают опасение, "дельта" - в их числе. Точных данных, почему признаки при заражении "дельтой" изменились так кардинально, нет, поскольку штамм появился относительно недавно и все еще изучается. Тем не менее врачи выделяют несколько факторов.

Во-первых, это непосредственно вирусные свойства конкретной мутации. По большей части к ним относятся скорость распространения и репликации. "Дельта" примечательна тем, что занимает доминирующий статус в мире по темпам заражения. С опаской эксперты говорят то же самое и о "дельте-плюс", которая, впрочем, пока зафиксирована в единичных случаях, но потенциал, по разным оценкам, у нее не менее серьезный.

Во-вторых, на симптоматику также могут влиять так называемые "факторы хозяина". Здесь учитываются пол, возраст, анамнез и образ жизни заразившегося человека. Но, так как "дельта" является не исходным видом штамма, то с большой долей вероятности спектр симптомов изменился все-таки в процессе мутации.

В свою очередь The Times of India со ссылкой на своих экспертов подчеркивает, что возможным остается вариант, при котором симптомы изменились из-за вакцинации. Если раньше основную группу зараженных, в особенности - с тяжелым протеканием болезни, составляла пожилая категория граждан, то теперь среди заразившихся все больше молодых и непривитых людей. В их случае характерны в основном симптомы обыкновенной летней простуды.

Эффективность вакцин

Относительно того, способны ли ныне существующие препараты противостоять новым штаммам вроде "дельты", существуют разные предположения. Этапы вакцинации в России показали, что индийский штамм значительно легче преодолевает защиту, создаваемую антителами, и тем самым на его нейтрализацию человеку обычно требуется больше антител, чем в случае с уханьской разновидностью.

Разработчик вакцины "Спутника V" также подтверждает, что эффективность вакцин против "дельты" ниже: в случае с их препаратом она упала до 90%. Представитель Центра имени Гамалеи Денис Логунов допустил в интервью "Интерфаксу", что условия для эволюции вируса были созданы "огромной буферной зоной" из-за большого числа невакцинированных людей.

Что касается причин отказа от вакцины, то, как написал в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников , несмотря на распространенный миф, препараты не вызывают "усиления инфекции". По его мнению, подобная информация распространяется из "околомедицинских кругов". Необходимость иммунизации отмечает большинство специалистов - даже если привитый человек заболеет, то, скорее всего, перенесет болезнь легче.