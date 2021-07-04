Более 20 российских детей вывезены из Сирии

Самолёт министерства обороны России доставил из Сирии в Россию ещё 23 российских ребёнка в субботу, 3 июля.«При содействии уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой из Сирии на родину возвращены 23 российских ребёнка», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы омбудсмена.Отмечается, что самолёт совершил посадку в подмосковном аэропорту Чкаловский.31 мая Анна Кузнецова рассказала, что в 2020 году было проведено шесть вывозных рейсов из Сирии, на родину вернулись 144 ребёнка.