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Самолёт Минобороны России доставил 23 ребёнка из САР

RT на русскомиещё 10
1 час назад
Самолёт министерства обороны России доставил из Сирии в Россию ещё 23 российских ребёнка в субботу, 3 июля.
Более 20 российских детей вывезены из Сирии
Фото: ТАССТАСС
«При содействии уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой из Сирии на родину возвращены 23 российских ребёнка», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы омбудсмена.
Отмечается, что самолёт совершил посадку в подмосковном аэропорту Чкаловский.
31 мая Анна Кузнецова рассказала, что в 2020 году было проведено шесть вывозных рейсов из Сирии, на родину вернулись 144 ребёнка.
Общество,Анна Кузнецова,Министерство обороны,РИА Новости,Россия,Сирийская Арабская Республика,
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