Туристы, желающие привиться на курортах Краснодарского края, столкнулись с трудностями

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила , что начиная с 1 августа привиться можно в течение трех дней после приезда. Для этого постановление главы Кубани, предписывающее пускать в отели только вакцинированных, будет скорректировано. Однако все оказалось немного не так.

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Москвич Андрей собирается с семьей на отдых в Анапу. Там у него свое жилье, поэтому сертификат о вакцинации по приезде ему не нужен. Однако он планировал вместе с супругой привиться первым компонентом вакцины в Москве, а вторым — в Анапе. Но оказалось, это невозможно:

«Городская взрослая по ликли ника, которая является единственным авторизованным местом для вакцинации в Анапе, сообщила супруге, что вторую прививку с 29 июня, согласно местному приказу, гр аждана м РФ, которые не зарегистрированы в Краснодарском крае, поставить невозможно. Невозможно и записаться на первую прививку в Анапе, находясь в Москве. На мой взгляд, это создает довольно странную ситуацию, когда один регион, конкретно Краснодарский край , дискриминирует граждан России, з арегистрированных в других регионах».

То есть вариантов здесь немного — либо отложить вакцинацию на время после отпуска, либо недовакцинироваться. Business FM обратилась на горячую линию кубанского Минздрава. Там заверили, что привиться можно в мобильном пункте вакцинации, а в поликлинике действительно нельзя — там прививается только прикрепленное население. На вопрос, будет ли информация о прививке заноситься в общий реестр, чтобы потом получ ить QR-ко д на портале госуслуг, нам не ответили, посоветовав спросить на месте — но телефонов у мобильных пунктов вакцинации нет. Главный редактор ресурса по финансовой грамотности «Ваши финансы» Надя Грошева отдыхает в Красной Поляне. Она сняла дом для своей семьи на все лето еще в апреле, поэтому никаких новых требований к ним не предъявляют. Да и QR-код у нее есть. Однако для отдыха возле моря в Сочи этого оказалось недостаточно:

Надя Грошева главный редактор ресурса по финансовой грамотности «Ваши финансы» «У меня есть прививка, есть QR-код, а в некоторых гостиницах требуют дополнительно все равно ПЦР, то есть надо все равно заплатить отдельно, прийти, сдать ПЦР, дополнительные расходы. Я сегодня утром сдала ПЦР. Стоило это 2400 рублей. В аэропорту Сочи в Адлере стоит табличка, что можно привиться прямо в аэропорту. Плюс могу сказать, что те, кто долгое время здесь находятся с московской пропиской, они тоже могут здесь пройти прививку. Для этого нужно сходить в местный МФЦ, получить как временный полис города Сочи и пойти прививку сделать. У меня есть такие знакомые».

При этом, по словам Нади, местные пляжи переполнены туристами, как это обычно показывали в советских фильмах, когда персонажам приходилось буквально перешагивать через отдыхающих. Обеспечить всех вакциной и QR-кодом будет сложно, говорит врач-терапевт, кардиолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко. Да и делать прививку, особенно первый компонент, уже приехав на курорт, не имеет большого смысла:

Филипп Кузьменко врач-терапевт, кардиолог и медицинский блогер «Если вакцина двухкомпонентная, то есть должен быть перерыв между первым компонентом и вторым, а в «Спутнике» там еще два компонента разные, они отличаются, то есть нельзя одним и тем же два раза привиться — это не одно и то же, в перерыве между уколами может заболеть, может заболеть еще сильнее даже, потому что как раз после прививки не рекомендуется болеть. Вот прилетает человек в Краснодарский край отдыхать, делает один компонент, но он не защищен. Пусть он как-то перенесет свою поездку, сделает это нормально. Сам Краснодарский край говорит, что у них нет тех условий, которые есть у Москвы, чтобы это все обеспечить. Обеспечить вновь прибывшим прививки, ПЦР-тесты, сертификат. И поэтому возникает такая чехарда. Наша страна к тому, что придумала Москва, не готова. У нас не везде газ проведен, а они там QR-коды требуют».