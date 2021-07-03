Удар по психике: врач рассказала о пугающем поведении больных COVID-19

Врач подмосковной больницы Светлана Малиновская заявила о новых странных симптомах COVID-19. Новую симптоматику врач-инфекционист Малиновская описала на примере пациентов Видновской РКБ, сообщает «МК».

Фото: ТАСС ТАСС

По словам врача, больные склонны биться головой о стены, царапать кожу, и впадать в истерику, если их оставляют в одиночестве. Кроме того, они подвержены паническим атакам, теряют память, замыкаются в себе, становятся агрессивны и отказываются от лечения.

На памяти эксперта уже более 30 человек наносили себе увечья - бились головой об стену, царапали кожу.

«Поражения психики при COVID-19 порой настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, основной из которых - инстинкт самосохранения» - заявила Малиновская.

По ее наблюдениям, пациенты ковидного отделения замыкаются в себе и отказываются от лечения. Порой они воспринимают манипуляции медиков как враждебные действия. Им присущи панические атаки. Такие пациенты фактически впадают в истерику, если врач отлучается от них даже ненадолго. Некоторые не помнят, как и почему оказались в ковидном отделении. Случаются и приступы неконтролируемого гнева, больные пытаются нанести вред себе и окружающим.