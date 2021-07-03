В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Мясников назвал самую большую ошибку при измерении давления

Елена Прошина
1 час назад
Рекомендации по измерению артериального давления сделал врач и телеведущий Александр Мясников. Его советы цитирует РИА «Новости».
Мясников назвал самую большую ошибку при измерении давления
Фото: ТАССТАСС
По словам Мясникова, для измерения давлении нужно себя подготовить определенным образом, исключив некоторые действия.
«Как нельзя? Нельзя вот — наспех. Ты должен прийти и несколько минут спокойно посидеть. Облокотившись на спинку и ноги не перекрещивая. Перекрещивание ног может поднять давление до десяти миллиметров ртутного столба», — считает Мясников.
По его мнению, чтобы более точно узнать свое артериальное давление, его нужно измерять и на левой руке, и на правой.
Напомним, что накануне Александр Мясников назвал главный принцип определения медицинских противопоказаний против вакцинации от коронавируса. По мнению врача, препятствие может считаться только анафилактический шок от укола первого компонента вакцины.
Он пояснил, что пожилому астматику с аллергией на яичный белок все же лучше привиться, чтобы не умереть от COVID-19. А для молодого и здорового аллергика стоит взвесить все доводы за и против. Поскольку негативные последствия вакцинации могут перевесить потенциальную пользу от прививки, считает телевизионный доктор.
Общество,Александр Мясников,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители