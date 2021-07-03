Мясников назвал самую большую ошибку при измерении давления

По словам Мясникова, для измерения давлении нужно себя подготовить определенным образом, исключив некоторые действия.
«Как нельзя? Нельзя вот — наспех. Ты должен прийти и несколько минут спокойно посидеть. Облокотившись на спинку и ноги не перекрещивая. Перекрещивание ног может поднять давление до десяти миллиметров ртутного столба», — считает Мясников.
По его мнению, чтобы более точно узнать свое артериальное давление, его нужно измерять и на левой руке, и на правой.
Напомним, что накануне Александр Мясников назвал главный принцип определения медицинских противопоказаний против вакцинации от коронавируса. По мнению врача, препятствие может считаться только анафилактический шок от укола первого компонента вакцины.
Он пояснил, что пожилому астматику с аллергией на яичный белок все же лучше привиться, чтобы не умереть от COVID-19. А для молодого и здорового аллергика стоит взвесить все доводы за и против. Поскольку негативные последствия вакцинации могут перевесить потенциальную пользу от прививки, считает телевизионный доктор.