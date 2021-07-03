Мясников назвал самую большую ошибку при измерении давления

Рекомендации по измерению артериального давления сделал врач и телеведущий Александр Мясников . Его советы цитирует РИА «Новости».

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По словам Мясникова, для измерения давлении нужно себя подготовить определенным образом, исключив некоторые действия.

«Как нельзя? Нельзя вот — наспех. Ты должен прийти и несколько минут спокойно посидеть. Облокотившись на спинку и ноги не перекрещивая. Перекрещивание ног может поднять давление до десяти миллиметров ртутного столба», — считает Мясников.

По его мнению, чтобы более точно узнать свое артериальное давление, его нужно измерять и на левой руке, и на правой.

Напомним, что накануне Александр Мясников назвал главный принцип определения медицинских противопоказаний против вакцинации от коронавируса. По мнению врача, препятствие может считаться только анафилактический шок от укола первого компонента вакцины.