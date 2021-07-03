В общественном транспорте Чечни вернули масочный режим

"Пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться на общественный транспорт республики. Ношение защитных масок в рабочее время строго обязательно и для всех водителей общественного транспорта", - говорится в сообщении.
В феврале 2021 года в Чечне был отменен обязательный масочный режим в общественных местах и сняты ограничения при въезде в регион. Летом глава республики Рамзан Кадыров призвал население проявить сознательность и привиться от коронавируса, в противном случае в регионе могут прибегнуть к жестким ограничительным мерам. С 17 июня обязательный масочный режим был введен в аэропорту Грозного.