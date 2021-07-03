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В Чечне ввели запрет на проезд в общественном транспорте без масок

ТАСС
3 часа назад
Запрет на проезд в общественном транспорте без масок ввели в Чечне. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе регионального министерства транспорта и связи.
В общественном транспорте Чечни вернули масочный режим
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться на общественный транспорт республики. Ношение защитных масок в рабочее время строго обязательно и для всех водителей общественного транспорта", - говорится в сообщении.
В феврале 2021 года в Чечне был отменен обязательный масочный режим в общественных местах и сняты ограничения при въезде в регион. Летом глава республики Рамзан Кадыров призвал население проявить сознательность и привиться от коронавируса, в противном случае в регионе могут прибегнуть к жестким ограничительным мерам. С 17 июня обязательный масочный режим был введен в аэропорту Грозного.
По последним данным, в Чечне зарегистрировали 12 957 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 12 390 человек выписаны с выздоровлением, 164 умерли.
Общество,Рамзан Кадыров,Роспотребнадзор,Чеченская Республика,
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