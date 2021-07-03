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В Анапе закрыли гостиницу, чья хозяйка обматерила постояльцев

Майк Габриелян
1 час назад
Анапская гостиница «Атмосфера Джемете», владелица которой обматерила отдыхающих и обвинила их в гомосексуальности, закрылась. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на местные власти.
В Анапе закрыли гостиницу, чья хозяйка обматерила постояльцев
Фото: ТАССТАСС
«Вопрос о гостеприимстве снят. Эта гостиница закрыта», - заявила и.о. министра курортов и туризма Краснодарского края Мария Золотухина.
Владелица «Атмосферы» подтвердила закрытие заведения. Женщина обвинила во всем «хейтеров» и заявила, что «сидит теперь безработная, без денег, даже уборщицей не берут».
Скандал вокруг «Атмосферы Джемете» разгорелся после того, как хозяйка гостиницы обругала матом двух постоялиц за просьбу убрать в номере. Гостьи заведения сняли на видео, как та нецензурно кричит на них из-за просьбы убраться в номере. Кроме того, туристки заявили, что хозяйка не хотела отдавать предоплату и утверждала, что ей ничего не будет, потому что у неё связи.
Владелицу вызвали в полицию, где она извинилась на камеру. Однако в этот же день женщина записала видео, назвав оппоненток «представителями ЛГБТ».
«Я как гражданин Российской Федерации не приемлю представителей ЛГБТ. В нашем гостевом доме никогда не будет такого плана людей» - сказала она.
После этого гомосексуалы гневно обрушились на хозяйку в Сети. Гостиница вновь попала в фокус прессы.
Общество,Краснодарский Край,Анапа,
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