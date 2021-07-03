В Анапе закрыли гостиницу, чья хозяйка обматерила постояльцев

Скандал вокруг «Атмосферы Джемете» разгорелся после того, как хозяйка гостиницы обругала матом двух постоялиц за просьбу убрать в номере. Гостьи заведения сняли на видео, как та нецензурно кричит на них из-за просьбы убраться в номере. Кроме того, туристки заявили, что хозяйка не хотела отдавать предоплату и утверждала, что ей ничего не будет, потому что у неё связи.