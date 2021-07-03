В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

РФПИ: Дезинформация влияет на ход массовой вакцинации в разных странах

Сергей Василенок
27 минут назад
Дезинформация и фейковые новости оказывают огромное влияние на ход массовой вакцинации в разных странах. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций – РФПИ.
РФПИ: Дезинформация влияет на ход массовой вакцинации в разных странах
Фото: ТАССТАСС
В фонде указали на разницу между успехом «Спутник V» в Венгрии и намеренным противодействием в Словакии.
В Венгрии российская вакцина была признана самой безопасной и эффективной среди всех используемых в стране. Миллион человек вакцинировались «Спутник V», а спрос на него превысил объем фактических поставок в эту страну.
Официальное исследование в Венгрии показало, что среди пяти вакцин от COVID-19, применяемых в стране, у «Спутника V» лучшие показатели безопасности и эффективности.
В Словакии российский препарат столкнулся с ожесточенной кампанией дезинформации. Она связана с внутренней политической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби.
Дезинформационная кампания против «Спутник V» включала различные безосновательные утверждения. При этом они были полностью опровергнуты в ходе дополнительного тестирования в сертифицированной регуляторами ЕС лаборатории в Венгрии. Она подтвердила высочайшее качество российской вакцины.
Даже после разрешения словацких властей «Спутник V» продолжал сталкиваться с противодействием. Например, только 8 из 156 центров вакцинации в Словакии смогли предложить препарат из РФ.
Несмотря на это, многие словаки выбрали вакцинацию «Спутник V», включая вице-премьера правительства Игоря Матовича, который уже зарегистрировался на прививку.
Общество,Российский фонд прямых инвестиций,ЕС,Венгрия,Словакия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители