Дезинформация и фейковые новости оказывают огромное влияние на ход массовой вакцинации в разных странах. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций – РФПИ.

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В фонде указали на разницу между успехом «Спутник V» в Венгрии и намеренным противодействием в Словакии

В Венгрии российская вакцина была признана самой безопасной и эффективной среди всех используемых в стране. Миллион человек вакцинировались «Спутник V», а спрос на него превысил объем фактических поставок в эту страну.

Официальное исследование в Венгрии показало, что среди пяти вакцин от COVID-19, применяемых в стране, у «Спутника V» лучшие показатели безопасности и эффективности.

В Словакии российский препарат столкнулся с ожесточенной кампанией дезинформации. Она связана с внутренней политической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби.

Дезинформационная кампания против «Спутник V» включала различные безосновательные утверждения. При этом они были полностью опровергнуты в ходе дополнительного тестирования в сертифицированной регуляторами ЕС лаборатории в Венгрии. Она подтвердила высочайшее качество российской вакцины.

Даже после разрешения словацких властей «Спутник V» продолжал сталкиваться с противодействием. Например, только 8 из 156 центров вакцинации в Словакии смогли предложить препарат из РФ.