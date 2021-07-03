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В России выявили 24 439 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 15 января

ТАССиещё 9
44 минуты назад
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 439, что стало максимумом с 15 января. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
24 439 случаев COVID выявили в России за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,44%. В общей сложности в стране заразились 5 585 799 человек.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 899, до 5 053 417.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 90,5% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 697 против 679 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии.
Всего из-за инфекции в стране умерли 137 262 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,46%, следует из данных штаба.
Общество,Россия,
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