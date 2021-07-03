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Виталий Милонов попросил МВД изолировать «скопинского маньяка» от общества

Говорит Москваиещё 3
1 час назад
Депутат Госдумы направил своё обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву.
По мнению парламентария, меры в отношении Виктора Мохова надо принять из-за регулярных нарушений запретов и ограничений, установленных судом в рамках административного надзора.
Ранее Рязанский областной суд дополнительно запретил Мохову общаться с журналистами и посещать кафе, сообщает РИА Новости.
В 2000 году Мохов похитил двух девочек-подростков 14 и 17 лет, почти четыре года он удерживал их в подвале в Скопине. Мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Этот срок был сокращён до 16 лет и 10 месяцев.
Общество,Видео,Виктор Мохов,Виталий Милонов,Владимир Колокольцев,ФСИН,Госдума,МВД,РИА Новости,
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