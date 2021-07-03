Курорты Кубани предложат туристам привиться во время отдыха

По словам вице-премьера, с 1 августа граждане смогут приезжать на отдых в Краснодарский край с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, сделанным не более чем за 72 часа до заселения. Отдыхающим будет предоставлена возможность привиться на территории края в течение трех дней с момента прибытия. Для туристов с медотводом от прививки будет достаточно ПЦР-теста.