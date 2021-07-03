Курорты Кубани предложат туристам привиться во время отдыха

Не привитые от коронавируса россияне смогут приехать в Краснодарский край после 1 августа при условии получения вакцины по месту отдыха в течение трех дней со дня заезда. О новых послаблениях для туристов рассказала вице-премьер РФТатьяна Голикова, передает РИА «Новости».
«Для того чтобы максимально комфортно реализовать права граждан на отдых, который ими был приобретен в течение всего 2021 года, мы договорились о том, что постановление главы Краснодарского края будет скорректировано», - сообщила Голикова.
По словам вице-премьера, с 1 августа граждане смогут приезжать на отдых в Краснодарский край с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, сделанным не более чем за 72 часа до заселения. Отдыхающим будет предоставлена возможность привиться на территории края в течение трех дней с момента прибытия. Для туристов с медотводом от прививки будет достаточно ПЦР-теста.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что с 1 июля курорты региона будут принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19. А уже с 1 августа отели смогут заселять туристов «только с сертификатом о вакцинации».