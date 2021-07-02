Врачи Коммунарки: "Молодые пациенты целый месяц не в себе"

Специалисты коронавирусной больницы в Коммунарке совместно с Московским государственным университетом управления провели исследование качества жизни пациентов до и после госпитализации.

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Как пишет «Комсомольская правда», специалисты разработали специальные опросники, на которые ответили 184 пациента при поступлении, выписке и спустя некоторое время после выписки.

Респондентов просили оценить качество жизни по нескольким критериям: подвижность, самообслуживание, повседневная активность, боль и дискомфорт, тревога и депрессия.

Выяснилось, что наиболее выраженное снижение качества жизни происходит у пациентов в возрасте от 25 до 34 лет.

«Болезнь и госпитализация радикально меняют их жизнь, госпитализация ставит ее с буквально ног на голову», - поясняют авторы исследования.

При этом от тревожности и депрессии страдают пациенты всех возрастов. По мнению специалистов, результаты исследования наводят на мысль о том, чтобы дополнить существующий протокол лечения противотревожными препаратами и антидепрессантами.

Качество жизни молодых людей возвращается к норме в среднем через 10 дней после выхода из больницы. Пациентов среднего возраста около 30 дней после выписки тревожит «ощутимый когнитивный дефицит» - состояние, которое можно описать словами «не в себе».

У людей старше 65 лет качество жизни не восстанавливается до среднего уровня и через 30 дней после выхода из больницы. Пожилые люди жалуются на затруднения с подвижностью и возможностью заниматься привычными повседневными делами.