В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

"Целый месяц не в себе":  в Коммунарке оценили состояние пациентов

Вероника Полынина
31 минуту назад
Специалисты коронавирусной больницы в Коммунарке совместно с Московским государственным университетом управления провели исследование качества жизни пациентов до и после госпитализации.
Врачи Коммунарки: "Молодые пациенты целый месяц не в себе"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как пишет «Комсомольская правда», специалисты разработали специальные опросники, на которые ответили 184 пациента при поступлении, выписке и спустя некоторое время после выписки.
Респондентов просили оценить качество жизни по нескольким критериям: подвижность, самообслуживание, повседневная активность, боль и дискомфорт, тревога и депрессия.
Выяснилось, что наиболее выраженное снижение качества жизни происходит у пациентов в возрасте от 25 до 34 лет.
«Болезнь и госпитализация радикально меняют их жизнь, госпитализация ставит ее с буквально ног на голову», - поясняют авторы исследования.
При этом от тревожности и депрессии страдают пациенты всех возрастов. По мнению специалистов, результаты исследования наводят на мысль о том, чтобы дополнить существующий протокол лечения противотревожными препаратами и антидепрессантами.
Качество жизни молодых людей возвращается к норме в среднем через 10 дней после выхода из больницы. Пациентов среднего возраста около 30 дней после выписки тревожит «ощутимый когнитивный дефицит» - состояние, которое можно описать словами «не в себе».
У людей старше 65 лет качество жизни не восстанавливается до среднего уровня и через 30 дней после выхода из больницы. Пожилые люди жалуются на затруднения с подвижностью и возможностью заниматься привычными повседневными делами.
По мнению авторов исследования, после выхода из больницы пациентам важно находиться под наблюдением врачей-неврологов первичного звена.
Общество,МГУ,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители