Где отдохнуть в июле за рубежом за 26 тыс. рублей

Отдохнуть в июле недорого не составит труда, если полететь в Турцию или Абхазию . Туры с перелетом, проживанием, а иногда и питанием по системе «все включено» в настоящее время доступны за 25–30 тыс. на двоих на недельный период. Об этом сообщают «Известия»

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Отмечается, что ряд турецких курортов вследствие низкой загрузки начали предлагать жителям России скидки на размещение до 40%, но действуют такие акции только в течение суток. Сравнительно бюджетным отдыхом в Европе является Греция — острова Крит и Родос.

Туры в Турцию в июле начинаются по стоимости от 24,7 тыс. рублей на двоих. В стоимость включены перелет, трансфер и проживание в отеле «три звезды» в Аланье — но без питания, сообщили источника в пресс-службе туроператора «Интурист».

«А вот за 25,9 тыс. рублей можно уже семь дней провести в трехзвездочном отеле «все включено» в Махмутларе — прибрежном поселке под Аланьей. В эту сумму обойдется отдых с перелетом из Ростова-на-Дону. Из Москвы — на 2 тыс. дороже, около 28 тыс. на двоих. А за 28,9 тыс. рублей можно жить в трешке с завтраками в Кемере», — уточнили представители компании.

У компании TEZ TOUR путевки в Турцию начинаются по цене от 29,5 тыс. на двоих — столько будет стоить проживание в трехзвездочной гостинице all inclusive в течение семи ночей, с вылетом 6 июля.