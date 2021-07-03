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Стали известны возможные «побочки» от всех вакцин российского производства

Елена Прошина
1 час назад
Жителям России озвучили, какие возможны побочные эффекты от прививок против коронавируса. Речь идет о препаратах российского производства.
Стали известны возможные «побочки» от всех вакцин российского производства
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Издание "Вечерняя Москва" рассказало о возможных «побочках», которые могут развиться после вакцинации тем или иным препаратом, выпущенным в России.
К текущему моменту в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. Тремя из них людей уже прививают.
Первым одобренным препаратом стал "Спутник V" - он же единственный препарат, прошедший все три фазы клинических испытаний. Как гласят результаты исследований, эффективность этой вакцины составила 91,6%. Указывается, что у данной вакцины минимальные риски побочных эффектов, в отличие от иностранных вариантов. Кроме этого, за период применения вакцины не было зарегистрировано ни одного случая возникновения аллергической реакции или анафилактического шока.
Вторым прошедшим регистрацию препаратом стала "ЭпиВакКорона". Среди побочек препарата отмечают: повышение температуры не выше 38,5 градусов в течение недолгого времени, болевые ощущения в месте введения вакцины. После инъекции любой вакцины человек обязан в течение получаса находиться под наблюдением медиков.
Третьим в России был признан "КовиВак". В числе возможных побочных эффектов: шокоподобное состояние и коллапс, которые развиваются в течение первых двух суток после постановки прививки.
Четвертая вакцина - "Спутник Лайт", за период исследований которой никаких осложнений обнаружено не было.
Общество,Вечерняя Москва,Россия,
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