Россия запретила ввоз сахара и макарон с Украины

Правительство расширило список продукции, которую запрещено ввозить с Украины . Постановление опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

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22 октября 2018 года президент Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ».

Список запрещенных продуктов дополнили сахар, макароны, майонез, кетчуп, продукты для приготовления соусов, вкусовые добавки и смешанные приправы, супы и готовые бульоны, а также заготовки для их приготовления, минеральная вода и газированная, содержащая подслащивающие и вкусоароматические вещества, мороженое и прочие виды пищевого льда, мюсли на основе обжаренных хлопьев из зерна злаков и другие.

Кабмин также запретил ввоз ячменя, пальмового масла и его фракций в таре нетто-массой 20 тонн или менее, также запрещены к ввозу готовые или консервированные мясные продукты, ракообразные, моллюски. Запрещено ввозить продукты, используемые для кормления животных, а также жмыхи.