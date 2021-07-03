"Страшная ошибка": врач высказался об обязательной вакцинации

«Все, что нужно было сделать, - это упаковать «Спутник» в индивидуальные шприц-ручки, назвать его «Декстрапентоксипанковивир», написать на коробке гомеопатическое средство «made in France», в показаниях обозначить профилактику тромбозов и индукцию специфического иммунитета от коронавируса и сделать стоимость в 5000 за одну инъекцию», - написал врач.
«Уверяю вас, что 90% населения (включая грудных детей и домашних животных) уже было бы привито, а некоторые, особо обеспеченные граждане, по несколько раз», - уверен Павел Бранд.