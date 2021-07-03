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"Страшная ошибка": врач высказался об обязательной вакцинации

Алиса Селезнёва
49 минут назад
Главная ошибка властей, что «Спутник V» назвали именно вакциной и начали распространять бесплатно, так как россияне куда быстрее поверили бы в таинственное, дорогое и дефицитное «лекарство от коронавируса». Такую точку зрения высказал в Facebook врач-невролог, медицинский директор сети центров «Клиника семейная» Павел Бранд.
"Страшная ошибка": врач высказался об обязательной вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В России массовая вакцинация населения от коронавируса проводится с 18 января. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна и добровольна.
По словам Павла Бранда, слово вакцина стало «страшной ошибкой» властей.
«Все, что нужно было сделать, - это упаковать «Спутник» в индивидуальные шприц-ручки, назвать его «Декстрапентоксипанковивир», написать на коробке гомеопатическое средство «made in France», в показаниях обозначить профилактику тромбозов и индукцию специфического иммунитета от коронавируса и сделать стоимость в 5000 за одну инъекцию», - написал врач.
Он отметил, что также надо было бы пускать такое лекарство в продажу маленькими партиями, создавая дефицит, и распространить слух, что «Трамп, Байден, Макрон, Меркель, Путин и сотрудники ЖЭКов уже сделали себе уколы».
«Уверяю вас, что 90% населения (включая грудных детей и домашних животных) уже было бы привито, а некоторые, особо обеспеченные граждане, по несколько раз», - уверен Павел Бранд.
Ранее президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал, что власти стараются избежать введения всероссийского карантина с помощью вакцинации. Путин подчеркнул, что предотвратить распространение коронавируса можно только с помощью прививок.
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