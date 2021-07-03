"Плохой и заразный": чем опасен штамм "дельта"

Новый индийский штамм коронавируса, получивший название «дельта», сейчас чаще поражает желудочно-кишечный тракт, а вот потеря обоняния и вкуса у заболевших им встречается реже. Об этом рассказали радиостанции «Говорит Москва» вирусологи.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что почти у 90% заразившихся коронавирусом жителей столицы выявлен индийский штамм, который гораздо агрессивнее и быстрее распространяется. Мэр отметил, что для противостояния новому штамму уровень антител у человека должен быть в два раза больше, чем требовалось для борьбы с «уханьским» вариантом.
По словам директора НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова, симптоматика коронавируса сейчас несколько изменилась и у больных реже пропадает обоняние.
«Особенности клинической картины при развитии заболевания, вызванного штаммом «Дельта». Это происходит, потому что возбудитель чаще поражает ЖКТ, в меньшей степени рецепторы верхних дыхательных путей», - пояснил он.
В свою очередь профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУАлексей Аграновский назвал новый штамм «плохим и заразным» и призвал россиян массово вакцинироваться, чтобы остановить его распространение.