"Десять тысяч явно мало": В России призвали увеличить выплаты за осложнения после прививок

Ранее глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что установленных компенсаций от государства в размере 30 тысяч рублей в случае, если человек скончался вследствие какой-либо прививки, и 10 тысяч рублей — если получил из-за нее инвалидность, явно мало.

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Толстой подчеркнул, что справедливее было бы прописать норму от ответственности государства.

«Поэтому я полностью поддерживаю инициативу своего коллеги Николаева. И ответственность эта должна быть не в размере 10 тысяч рублей, а полностью соответствовать тяжести последствий от введения вакцины», — сказал вице-спикер.

Он отметил, что это должно касаться любых прививок, а не только от коронавируса.

В регионах России началась повторная вакцинация против новой коронавирусной инфекции и вакцинация уже переболевших COVID-19, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«Минздрав России утвердил временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших», – заявила пресс-служба министерства.

Напомним, в середине июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в период подъема заболеваемости ревакцинацию необходимо делать каждые полгода, а при более спокойной ситуации – раз в год. Кроме того, он подчеркнул, что нет никакого смысла ежедневно проверять уровень антител в организме. Однако с тем, что нужно сделать повторную прививку через такой маленький срок, вирусолог не согласен.

Минздрав России раскрыл подробности временных рекомендаций о порядке проведения повторной вакцинации населения от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

«Проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 по эпидемическим показаниям после шести месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации», — говорится в документе.

В ведомстве рассказали, что «экстренная» вакцинация россиян против COVID-19 будет проводиться в стране до момента достижения коллективного иммунитета, уровень которого должен составить не менее 60 процентов взрослого населения.

Также отмечается, что после достижения целевого показателя уровня коллективного иммунитета вакцинация будет проводиться в плановом режиме раз в год после перенесенного заболевания или вакцинации против коронавируса.

Ранее в Минздраве сообщили, что для иммунизации нет необходимости сдавать анализ на антитела — нужно следовать графику независимо от их количества. Сделать прививку можно любой зарегистрированной вакциной, а повторную вакцинацию разрешается провести другим препаратом.

Врач-эксперт Тимур Пестерев назвал способы избежать осложнений после вакцинации от COVID-19. Он призвал соблюдать рекомендации Роспотребнадзора о поведении после прививки и подчеркнул, что не стоит заниматься самолечением при ухудшении состояния здоровья, сообщает ФАН.

Пестерев обратил внимание, что необходимые рекомендации после вакцинации дает врач, проводящий первичный осмотр пациента. Специалист напомнил, что в течение нескольких дней после прививки нельзя употреблять алкоголь, а при появлении слабости или других незначительных побочных эффектов он посоветовал оставаться дома.

Эксперт подчеркнул, что возможные побочные эффекты от вакцинации не представляют опасности, однако после прививки пациенту лучше находиться в состоянии покоя. Кроме того, перед процедурой необходимо узнать перечень противопоказаний для конкретного человека. Также пациенту важно перечислить врачу препараты, которые сейчас принимает. Тактика вакцинации от коронавируса незначительно отличается от вакцинации против гриппа, подчеркнул медик.

При повышении температуры тела после вакцинации Пестерев порекомендовал обратиться к участковому врачу, чтобы тот назначил подходящие лекарства.

«Самолечение никогда не приветствуется. <...> Перчаточно-масочный режим также никто с прошлого лета не отменял. Значит, после вакцинации необходимо их носить», — заключил врач.

Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что временный подъем температуры или головная боль – это нормальные симптомы при получении первого или второго компонента вакцины. Об этом сообщает радиостанция kp.ru.

«У меня нет информации про ухудшение самочувствия. Сутки «слегка колбасит». Я советую выпить таблеточку аспирина и, мне кажется, все пройдет. Кому-то поможет аспирин с анальгином. Ничего бояться не надо, на иммунитет это не повлияет, но неприятные ощущения все уберутся», – сказал эксперт.

По словам специалиста, при небольшой температуре можно ничего не делать. Однако в том случае, если наблюдаются боли в мышцах, ломота в суставах, нужно обратиться в пункт вакцинации, чтобы эти симптомы внесли в список осложнений.

Жемчугов отметил, что эта информация поможет производителям совершенствовать вакцину.

Ранее научный руководитель клиники Системной медицины, врач-эндокринолог Зухра Павлова опровергла популярный миф о том, что вакцины от COVID-19 могут вызвать ухудшение состояния у переболевших коронавирусом из-за антителозависимого повышения иммунитета (ADE).

На данный момент в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. Тремя из них уже прививают граждан. Так, первым одобренным препаратом стал «Спутник V» Центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Затем в гражданский оборот поступила «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор». Третьей одобренной для применения в стране вакциной стал «КовиВак», который разработали в Центре им. М. П. Чумакова. Также совсем скоро в РФ начнут прививать «Спутником Лайт». «Вечерняя Москва» выяснила, какие побочные эффекты могут быть от каждой вакцины.

Вакцина «Спутник V» является комбинированной. Она состоит из двух доз, в которых находятся неспособные к размножению аденовирусы-векторы. Именно они и «знакомят» организм человека с геном S-белка COVID-19.

«Спутник V» — единственный препарат, который прошел все три фазы клинических испытаний. По заключению специалистов, эффективность этой вакцины составила 91,6 процента.

Эксперты заявляют, что у данной российской вакцины самый минимальный риск серьезных побочных эффектов в отличие от иностранных препаратов Pfizer, BioNTech и Moderna — всего 0,27 процента. Также не было зафиксировано аллергических реакций или анафилактического шока после прививки «Спутником V».

«ЭпиВакКорону» зарегистрировали в России осенью 2020 года. Она пептидная и состоит из искусственно синтезированных небольших фрагментов вирусных белков. С их помощью иммунная система тренируется распознавать и нейтрализовать вирус в дальнейшем.

Эту вакцину также вводят в два этапа с интервалом в три недели. В марте 2021 года специалисты Роспотребнадзора заявили, что «ЭпиВакКорона» безопасна для пожилых людей и разрешена лицам старше 60 лет. В списке побочных эффектов от вакцины Центра «Вектор» указаны кратковременное повышение температуры не выше 38,5 градуса и боль в месте введения препарата. После инъекции любой вакцины человек обязан полчаса находиться под наблюдением врачей.

«КовиВак» разработали в Центре им. М. П. Чумакова. Эта вакцина является цельновирионной, то есть в ее составе есть коронавирус SARS-CoV-2. Но он специально обработан таким образом, что не имеет инфекционных свойств и сохраняет способность вызывать защитную реакцию иммунитета. Возможные осложнения от вакцины — шокоподобное состояние и коллапс, которые могут развиться в течение первых двух суток после вакцинации.

«Спутник Лайт» — векторная вакцина, сделанная на основе аденовируса человека. Он применяется для транспортировки генетической информации коронавируса SARS-CoV-2. Этот препарат является первым компонентом препарата «Спутник V». Он не требует введения второй дозы. Вакцину в России хотят использовать в основном для молодых людей.

Как считают разработчики, после первых фаз испытаний «Спутник Лайт» показал хороший результат: иммунитет к коронавирусу сформировался у всех. Не было выявлено и осложнений. Специалисты также уверены в том, что однократное введение препарата снижает риск возникновения побочных эффектов.