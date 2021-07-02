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Власти Ялты снова собирают штаб по ЧС из-за грядущего потопа

News.ru
1 час назад
В Ялте снова собирают штаб по чрезвычайным ситуациям из-за предстоящего ухудшения погоды. Об этом сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на главу администрации города Янина Павленко.
"У нас есть еще сутки": в Ялте готовятся к грядущему потопу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По её словам, городские власти планируют обсудить вопросы переброски сил и средств в проблемные районы Большой Ялты.
Самое главное — у нас есть еще сутки для того, чтобы усилить и перебросить технику и людей с одних участков на другие, чтобы как можно скорее решить наши узкие места, где может произойти подтопление, — сказала Павленко.
По прогнозам синоптиков, с 3 по 5 июля на Крым вновь обрушатся сильные ливни.
Ранее сообщалось, что дожди, которые обрушились на Ялту в июне этого года, стали самыми обильными за последние 111 лет. За всю историю метеонаблюдений подобные ливни были зафиксированы лишь однажды — в 1910 году на Южном берегу.
В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные ливни. На востоке полуострова выпали почти две месячные нормы осадков. В результате в Керчи оказались подтопленными более 200 жилых домов, больница, а также обесточен центр города.
В ночь на 18 июня на Южном берегу Крыма основной удар стихии пришёлся на Ялту, в городе выпало более 135 мм осадков. Мощный циклон привёл к наводнению. В результате пострадали 55 человек.
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