На перевале Дятлова установили памятник погибшим туристам

Вместе с командой художник сам поднимал скульптуру на гору Холатчахль. Ее установили в 50 метрах от места, где находилась палатка погибшей группы.

Высота монумента составляет четыре метра. Он представляет собой четыре человеческие фигуры в разных позах. Как пояснили в департаменте информационной политики Свердловской области, это символизирует разные версии гибели молодых людей. Памятник изготовлен из прочных материалов, выдерживающих суровые погодные условия Уральских гор.